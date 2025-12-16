Choc in Italia bus impazzito sfonda una vetrina in pieno centro | terrore

Un pomeriggio nel cuore di una città italiana si trasforma in un attimo di panico quando un autobus impazzito sfonda una vetrina nel centro affollato. Tra luci natalizie e passanti sbigottiti, l’evento sconvolge la calma cittadina, lasciando dietro di sé scena di caos e terrore. Un episodio che ha colpito nel vivo la comunità locale, suscitando shock e preoccupazione.

Un pomeriggio che sembrava normale, una via del centro gremita di persone e luci natalizie. All'improvviso, un rumore assordante, uno stridio che spacca l'aria: in pochi secondi la tranquillità si trasforma in paura. Nessuno immaginava cosa stava succedendo in quell'attimo. Il caos esplode: vetri che volano, urla di paura, la corsa dei passanti che cercano riparo. L'aria si riempie di fumo e polvere mentre qualcuno, ancora sconvolto, racconta: "Ero lì, ho sentito un botto incredibile, poi ho visto la gente scappare". Il cuore della città si blocca, e la scena è da brividi.

