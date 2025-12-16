Chivu Inter affronta con determinazione le sfide della stagione, rispondendo alle critiche con risultati concreti. Dopo aver conquistato il primo posto in Serie A, la squadra si mantiene in corsa in Champions League e si è laureata campione nella Supercoppa, dimostrando il valore e la forza mentale dei nerazzurri.

© Internews24.com - Chivu Inter, orgoglio contro i pregiudizi: la spinta mentale che rilancia i nerazzurri

Inter News 24 Chivu Inter, la squadra risponde sul campo alle critiche estive: primo posto in Serie A, Champions ancora aperta e la Supercoppa. Orgoglio contro pregiudizi. È questa una delle leve mentali su cui Cristian Chivu, allenatore romeno alla prima esperienza da tecnico senior di una grande squadra, ha costruito il rilancio dell’ Inter. Una formula semplice ma efficace, emersa con chiarezza nelle ultime uscite pubbliche del tecnico e confermata dai segnali arrivati dal campo. Dopo la delusione della finale di Champions League e una chiusura di stagione che aveva lasciato più di una scoria, l’ambiente nerazzurro era stato avvolto da dubbi e sospetti: fine ciclo, rosa invecchiata, necessità di una rivoluzione profonda e, soprattutto, perplessità sulla scelta di affidare la panchina a un allenatore con appena tredici panchine nel calcio professionistico. Internews24.com

TUTTO L'ORGOGLIO DI MISTER CRISTIAN CHIVU DOPO USG 0-4 INTER ???????

Serie A, orgoglio Chivu: 'Davano l'Inter per finita e invece...' - Mai banale e sempre pronto a ribattere colpo su colpo quando si tratta dell'Inter: appassionata arringa difensiva di Cristian Chivu, sempre appuntito e diretto. ansa.it