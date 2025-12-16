Chivu & C cercano nemici il tecnico veste i panni di Mou

In un contesto calcistico ricco di tensioni e rivalità, Chivu e il suo staff adottano un atteggiamento deciso, ispirandosi allo stile di Mourinho. L'ultimo episodio mostra un tecnico che si fa portavoce di una mentalità combattiva, cercando i nemici anche dove potrebbero non esserci, creando un'atmosfera di sfida e determinazione.

L'ultimo Chivu sembra un po' Mourinho, quello che sentiva il rumore dei nemici, ma in realtà li trovava anche dove non c'erano. Un po' come Chivu, che ha deciso di alzare i toni alla vigilia del Genoa, un po' per orgoglio un po' per portare l'attenzione su se stesso e allontanarla dalle precedenti sconfitte. Il primato in classifica è un premio al cambio di strategia dialettica, ma è anche un trono instabile, che cambia sovrano ogni giornata. Già 4 in questo scorcio di stagione, quando sembra che si vada più piano che in passato e invece è una lettura solo superficiale, perché un anno fa l'Inter aveva 2 punti in meno di oggi e il Napoli appena 1 in più. Ilgiornale.it

Di #Chivu molti cercano di trovare difetti che, come tutti, ovviamente ha; ma pochissimi mettono in risalto i tantissimi pregi, quello che oggi ha saputo fare che nemmeno #SInzaghi ha fatto e che, ad oggi, non ha pareggiato mai. Certo 6 pareggi e non 6 sconfitte x.com

I liguri cercano il sesto risultato utile consecutivo, i nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta contro il Liverpool. De Rossi senza Ostigard, Chivu perde Acerbi e Calhanoglu - facebook.com facebook