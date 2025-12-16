chiesta informativa urgente a nordio sul caso dei gip di milano sollevato dal foglio

Il deputato Enrico Costa ha richiesto in Aula alla Camera un'informativa urgente al ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso dei gip di Milano, sollevato dal quotidiano Il Foglio. La richiesta riguarda la situazione della presidente dei giudici per le indagini preliminari di Milano, oggetto di attenzione e discussione politica.

© Ilfoglio.it

Il deputato Enrico Costa (Forza Italia) ha chiesto in Aula alla Camera un'informativa urgente al ministro della Giustizia Carlo Nordio riguardo al caso – rivelato oggi dal Foglio – della presidente dei giudici per le indagini preliminari di Milano. La presidente Ezia Maccora, in seguito alla decisione di una gip di non convalidare il sequestro di un cantiere, nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica, ha convocato una riunione a gennaio di tutte le toghe affinché non ci siano "orientamenti diversi" da quelli della procura. Come scrivevamo, "sapere che la presidente di un ufficio gip, dopo la decisione di una giudice non in linea con i desiderata dei pm, convoca una riunione perché vuole che tutti e 30 i gip abbiano un unico orientamento (che poi sarebbe quello dei pm) dà un’immagine esterna della magistratura a dir poco discutibile. Ilfoglio.it

ilfoglio.it