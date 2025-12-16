Chiesa di San Rocco Il presepe non c’è più | Perso un simbolo

Dopo più di un anno di inattività, la chiesa di San Rocco non ospita più celebrazioni cattoliche e, per la prima volta in tanti anni, non verrà allestito il tradizionale presepe. La scomparsa di questa presenza simbolica rappresenta un cambiamento significativo per la comunità locale e il suo patrimonio spirituale.

Da oltre dodici mesi la chiesa di San Rocco non ospita più celebrazioni cattoliche e, quest’anno, per la prima volta dopo molto tempo, non verrà neppure realizzato il presepe che era diventato una presenza fissa e attesa. A curarlo con dedizione era Jessica Oldani, commerciante di via Garibaldi, a pochi metri dalla chiesa, che ogni Natale lo allestiva con grande attenzione prima della decisione sofferta di trasferirlo nella frazione robecchese di Casterno. Ma cos’è la chiesa di San Rocco? Furono uomini e donne comuni a voler sostenere economicamente quella chiesa di Magenta. Per questo San Rocco è sempre stata considerata, a tutti gli effetti, la chiesa del popolo. Ilgiorno.it

