Chiellini premiato come dirigente dell’anno dall’USSI | Juve Roma importante speriamo in un buon Natale Devo ringraziare Calvo perché… – VIDEO

Giorgio Chiellini è stato premiato come dirigente dell’anno dall’USSI, riconoscimento che celebra il suo percorso nel mondo del calcio dopo la carriera da calciatore. Durante la cerimonia, il dirigente ha commentato l’importanza della sfida tra Juventus e Roma e ha espresso i suoi auguri per le festività natalizie, ringraziando anche alcune figure chiave come Calvo.

Giorgio Chiellini è stato premiato come dirigente dell'anno dall'USSI, riconoscimento che celebra il suo percorso nel mondo del calcio dopo la carriera da calciatore. Durante la cerimonia, il dirigente ha commentato l'importanza della sfida tra Juventus e Roma e ha espresso i suoi auguri per le festività natalizie, ringraziando anche alcune figure chiave come Calvo.

Chiellini premiato come dirigente dell'anno dall'USSI: «Juve Roma importante, speriamo in un buon Natale. Devo ringraziare Calvo perché.». Le dichiarazioni. (inviato al Circolo della Stampa di Torino) – Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy di Juventus, è stato premiato come dirigente dell'anno 2025 dall'USSI Subalpina. Queste le sue dichiarazioni a margine del ritiro del premio. ESSERE DIRIGENTE – « Sicuramente non diventerò allenatore e non tornerò a giocare. Quello che succederà non si può sapere ma questa è la parte che mi piace di più e che mi interessava. L'ho coltivata negli studi e negli ultimi anni di carriera.

