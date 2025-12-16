Chiavenna il Centro per l' Impiego torna in municipio

Dal 15 dicembre, il Centro per l’Impiego di Chiavenna ha riaperto al pubblico nella nuova sede all’interno del Municipio, offrendo servizi di orientamento e supporto alle persone in cerca di lavoro. Questa nuova ubicazione mira a facilitare l’accesso e migliorare l’efficienza dei servizi erogati alla comunità locale.

Da ieri, lunedì 15 dicembre, il Centro per l’Impiego di Chiavenna è ufficialmente operativo nella nuova sede all’interno del Municipio. Il trasferimento è il risultato di un importante intervento di ristrutturazione sostenuto dalla Provincia di Sondrio, finalizzato al potenziamento dei servizi. Sondriotoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Centro per l’Impiego di Chiavenna: nuova sede ristrutturata grazie al sostegno della Provincia - Da ieri, lunedì 15 dicembre, il Centro per l’Impiego di Chiavenna è operativo nella nuova sede all’interno del Municipio, a seguito di un importante intervento di ristrutturazione sostenuto dalla Prov ... primalavaltellina.it

Centro per l’Impiego di Chiavenna: inaugurata la nuova sede ristrutturata nel Municipio #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

