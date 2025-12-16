Chiavenna il Centro per l' Impiego torna in municipio

Dal 15 dicembre, il Centro per l’Impiego di Chiavenna ha riaperto al pubblico nella nuova sede all’interno del Municipio, offrendo servizi di orientamento e supporto alle persone in cerca di lavoro. Questa nuova ubicazione mira a facilitare l’accesso e migliorare l’efficienza dei servizi erogati alla comunità locale.

Da ieri, lunedì 15 dicembre, il Centro per l’Impiego di Chiavenna è ufficialmente operativo nella nuova sede all’interno del Municipio. Il trasferimento è il risultato di un importante intervento di ristrutturazione sostenuto dalla Provincia di Sondrio, finalizzato al potenziamento dei servizi. Sondriotoday.it

