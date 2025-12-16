Chiara non ha dormito da sola Garlasco la rivelazione shock sulla notte dell’omicidio

Il caso Garlasco, uno dei più discussi in Italia, torna alla ribalta con una rivelazione sorprendente sulla notte dell’omicidio di Chiara Poggi. Nuove testimonianze e dettagli emergono, alimentando dubbi e interrogativi sulla verità di quanto accaduto quella tragica sera.

Il caso Garlasco continua a occupare uno spazio centrale nel dibattito pubblico e mediatico, a distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Una vicenda che non smette di sollevare interrogativi, di riaprire ferite e di dividere l’opinione pubblica tra certezze giudiziarie e ombre investigative. Nel tempo, ogni dettaglio è stato passato al setaccio, ma proprio alcuni particolari rimasti ai margini sono tornati oggi al centro dell’attenzione, alimentando nuove discussioni e riflessioni. La storia dell’omicidio avvenuto nella villetta di Garlasco è diventata uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana. Thesocialpost.it

Garlasco in TV, spunta la rivelazione sull'allarme: "Chiara potrebbe non aver dormito da sola", Panicucci frena Gallo - Tra attacchi frontali, interventi di moderazione e nuovi dubbi sull’allarme di casa Poggi, il dibattito di Mattino Cinque riaccende interrogativi mai sopiti. libero.it