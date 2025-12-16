© Liberoquotidiano.it - Chi vuol essere milionario?, "vittoria pilotata": accuse-choc dopo il milione

La serata che ha incoronato una nuova milionaria a Chi vuol essere milionario?, il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5, non ha lasciato spazio solo agli applausi. Subito dopo la messa in onda, sui social ha iniziato a circolare una narrazione alternativa: secondo alcuni utenti, Mediaset avrebbe "deciso" di assegnare il milione, aiutando la concorrente, Vittoria, nel suo percorso. Una teoria che ha trovato terreno fertile sui social, tra commenti sospettosi e accuse di una vittoria “apparecchiata”, ma che, ovviamente, non sembra avere nulla a che spartire con la realtà. Vittoria ha affrontato la sua scalata al milione con sicurezza e rapidità, senza mai dare l’impressione di essere in difficoltà. Liberoquotidiano.it

