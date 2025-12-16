Chi sono i people pleaser lo psicologo spiega perché porre dei limiti può renderci più autentici

I people pleaser sono persone che tendono a mettere gli altri al primo posto, spesso a discapito dei propri bisogni. Questo comportamento, sebbene possa sembrare una forma di gentilezza, può compromettere l’autenticità e il benessere personale. Uno psicologo spiega come stabilire limiti sani possa aiutare a vivere relazioni più genuine e autentiche.

Essere people pleaser non significa essere gentili ma vivere le relazioni mettendo sempre gli altri prima di sé. Lo psicologo spiega perché nasce e come uscirne senza perdersi. Fanpage.it

