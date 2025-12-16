Chi salta la Supercoppa italiana | tutti gli indisponibili

Tra il 18 e il 22 dicembre a Riad si terrà l'edizione 2025/2026 della Supercoppa italiana. Alcuni giocatori sono indisponibili, influenzando le scelte delle squadre e l'andamento del torneo. Ecco chi salta l'appuntamento e le motivazioni delle assenze.

Tra il 18 ed il 22 dicembre, a Riad, in Arabia Saudita, si svolgerà l'edizione 20252026 della Supercoppa italiana. A prendere parte al torneo saranno Napoli (vincitore dell'ultimo campionato di serie A), Bologna (vincitore dell'ultima Coppa Italia), Inter (seconda classificata nell'ultimo.

Bologna-Juventus, Heggem espulso: salta l'Inter in Supercoppa o il Sassuolo in campionato? Come funziona - Juventus: la Lega ha svelato come funzioni per diffidati e giocatori colpiti da cartellino rosso. goal.com

Gabbia non parte per Riad: salta la semifinale di Supercoppa contro il Napoli. In caso di finale... x.com

Leao potrebbe rientrare già per la Supercoppa, anche se sarà costretto a saltare la prossima gara con il Sassuolo. Chi potrebbe recuperare proprio per domenica è Fofana: ieri non si è allenato col gruppo, ma potrebbe rientrare tra oggi e domani, - facebook.com facebook

