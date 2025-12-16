Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello ultimo eliminato tra Omer e Domenico | 5 finalisti in sfida per il titolo di vincitore

Ieri sera, su Canale 5, si è svolta la semifinale del Grande Fratello, che ha portato alla definizione dei cinque finalisti. Durante la puntata, è stato eliminato l’ultimo concorrente rimasto tra Omer e Domenico, aprendo un nuovo televoto per determinare il vincitore della prossima finale.

La semifinale del Grande Fratello ha delineato la rosa dei finalisti dopo l'ultima eliminazione, al termine della puntata è stato aperto un nuovo televoto Ieri sera, lunedì 15 dicembre 2025, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello, con l'ultimo eliminato. Ilgiornaleditalia.it

