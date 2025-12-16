Chi è Simone Moro l' alpinista signore degli Ottomila colpito da un malore sull’Himalaya
Ore di apprensione sull’Himalaya per Simone Moro, uno dei più grandi alpinisti della storia contemporanea. Il 58enne bergamasco è stato ricoverato a Kathmandu, in Nepal, dopo aver accusato un improvviso malessere mentre si trovava in quota. Le sue condizioni, secondo quanto comunicato dallo staff, non destano particolare preoccupazione: “ Sta meglio ed è di buon umore ”, hanno fatto sapere attraverso i social, rassicurando familiari e appassionati dopo la diffusione della notizia. Una leggenda vivente dell’alpinismo mondiale. Nato a Bergamo nel 1967, Simone Moro è considerato una vera e propria icona dell’alpinismo internazionale. Ilgiornale.it
