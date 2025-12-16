Chi è Schlager il centrocampista in scadenza di contratto con il Lipsia che fa gola alla Juventus in vista dell’estate 2026 Tutti i dettagli

Schlager, centrocampista austriaco del Lipsia in scadenza nel 2026, è finito al centro delle attenzioni di mercato, con la Juventus che valuta un possibile colpo estivo. Ecco un’analisi dettagliata del giocatore e delle sue caratteristiche, per capire perché potrebbe rappresentare un’interessante opzione per i bianconeri.

© Juventusnews24.com - Chi è Schlager, il centrocampista in scadenza di contratto con il Lipsia che fa gola alla Juventus in vista dell'estate 2026. Tutti i dettagli Chi è Schlager, l'analisi del centrocampista austriaco del Lipsia in scadenza nel 2026. Porterebbe esperienza e duttilità tattica alla Juventus. Mentre l'orizzonte immediato dei tifosi è comprensibilmente focalizzato sull'imminente finestra di riparazione invernale, negli uffici della Continassa lo sguardo è rivolto anche oltre. La programmazione a lungo termine è la chiave del successo sostenibile e la dirigenza bianconera ha già iniziato a tessere la tela per la stagione 202627, individuando un profilo di alto spessore internazionale. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il nome cerchiato in rosso è quello di Xaver Schlager.

