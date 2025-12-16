Chi è Roman Gofman il generale outsider scelto da Netanyahu per guidare il Mossad

Roman Gofman, un generale outsider, è stato scelto da Netanyahu per guidare il Mossad a Tel Aviv. Nato nel 1990 e cresciuto ad Ashdod, la sua storia è caratterizzata da un percorso non convenzionale, segnato da sfide e sorprendenti successi. Ecco una panoramica sulla sua figura e sulla sua ascesa tra le file dei servizi segreti israeliani.

Chi è Roman Gofman, il generale outsider scelto da Netanyahu per guidare il Mossad Tel Aviv. Quando nel 1990 il quattordicenne Roman Gofman approda nella periferia israeliana di Ashdod, la vita non gli sorride. Vittima di quel bullismo che spesso ha segn.

Il nemico interno numero uno di Israele democratica, l'imputato dai capelli azzurri, ha costruito un altro tassello del mosaico per assicurarsi la sua tanto agognata demottatura. Il prossimo capo del Mossad sarà il suo uomo di fiducia, il generale Roman Gofman, - facebook.com facebook

Netanyahu annuncia la decisione di nominare il suo segretario militare, Roman Gofman, come capo del Mossad. La nomina sarà effettiva a partire dal giugno 2026. x.com