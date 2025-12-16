Nick Reiner, figlio del celebre regista Rob Reiner, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso i suoi genitori, Rob Reiner e Michele Singer. La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo e ha suscitato molte domande sulle circostanze di questo tragico evento.

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Nick Reiner, il figlio del regista Rob arrestato per l’omicidio dei genitori

Nick Reiner è “responsabile” della morte dei suoi genitori, il leggendario regista di Hollywood Rob Reiner e la produttrice Michele Singer, ha dichiarato la polizia di Los Angeles. La figlia della coppia li ha scoperti domenica nella loro casa di Brentwood, secondo una fonte. Il figlio trentaduenne è stato visto litigare con il padre sabato a una festa a casa di Conan O’Brien, secondo una fonte vicina all’incidente. È stato arrestato con l’accusa di omicidio ed è trattenuto senza cauzione. Reiner, 78 anni, e Singer, 68, erano sposati dal 1989. Dal matrimonio sono nati tre figli: oltre a Nick, anche Romy e Jake. Metropolitanmagazine.it

Conan Silveira fala sobre ATT por Ivan Canello

Uccisi Rob Reiner, regista di "Harry ti presento Sally", e la moglie. Arrestato il figlio Nick - Il secondogenito della coppia è formalmente accusato del duplice omicidio, media riferiscono di una accesa lite con il padre la sera dell'omicidio. rainews.it