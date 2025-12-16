Chi è Mohamed Shahin l' imam di Torino liberato da Cpr che ha pronunciato frasi pro-Hamas | egiziano in Italia da 2004 e incensurato
Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di Torino, è stato recentemente liberato dal Cpr. Egiziano, in Italia dal 2004, padre di famiglia e guida religiosa da vent'anni, è al centro di controversie legate a sue dichiarazioni e accuse di pericolosità, nonostante le parole di pace riconosciute dai giudici.
Imam da vent’anni a Torino, padre di famiglia e guida religiosa: chi è Mohamed Shahin, tra frasi controverse, accuse di pericolosità e parole di pace riconosciute dai giudici L'imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di Torino, Mohamed Shahin, è stato liberato nelle scorse ore dal Centro di pe. Ilgiornaleditalia.it
Allama Shahinshah Hussain Naqvi majlis jalsa chak 232 Nolanwala jhang
Rilascio dell'imam di Torino Mohamed Shahin, la Corte d'Appello: decisione presa su elementi nuovi - L'uomo si è riunito con la famiglia e, come si apprende da persone informate a lui vicine, non è a Torino ma in un'altra località del Nord Italia ... msn.com
L’imam di Torino Mohamed Shahin è stato liberato - Il suo caso era stato discusso dopo l'assalto alla redazione della Stampa, ma della sua espulsione non si è ancora deciso ... ilpost.it
Mohamed Shahin non è un pericolo per la sicurezza nazionale, secondo la Corte d'appello di Torino - facebook.com facebook
Il Viminale aveva espulso Mohamed Shahin: disse di «essere d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre in Israele». La Corte d’Appello di Torino lo fa uscire dal Centro di rimpatrio e gli dà un permesso... premio. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.