Chi è Mohamed Shahin l' imam di Torino liberato da Cpr che ha pronunciato frasi pro-Hamas | egiziano in Italia da 2004 e incensurato

Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di Torino, è stato recentemente liberato dal Cpr. Egiziano, in Italia dal 2004, padre di famiglia e guida religiosa da vent'anni, è al centro di controversie legate a sue dichiarazioni e accuse di pericolosità, nonostante le parole di pace riconosciute dai giudici.

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Mohamed Shahin, l'imam di Torino liberato da Cpr che "ha pronunciato frasi pro-Hamas": egiziano, in Italia da 2004 e incensurato Imam da vent’anni a Torino, padre di famiglia e guida religiosa: chi è Mohamed Shahin, tra frasi controverse, accuse di pericolosità e parole di pace riconosciute dai giudici L'imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di Torino, Mohamed Shahin, è stato liberato nelle scorse ore dal Centro di pe. Ilgiornaleditalia.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Allama Shahinshah Hussain Naqvi majlis jalsa chak 232 Nolanwala jhang Video Allama Shahinshah Hussain Naqvi majlis jalsa chak 232 Nolanwala jhang Video Allama Shahinshah Hussain Naqvi majlis jalsa chak 232 Nolanwala jhang Rilascio dell'imam di Torino Mohamed Shahin, la Corte d'Appello: decisione presa su elementi nuovi - L'uomo si è riunito con la famiglia e, come si apprende da persone informate a lui vicine, non è a Torino ma in un'altra località del Nord Italia ... msn.com

L’imam di Torino Mohamed Shahin è stato liberato - Il suo caso era stato discusso dopo l'assalto alla redazione della Stampa, ma della sua espulsione non si è ancora deciso ... ilpost.it

Mohamed Shahin non è un pericolo per la sicurezza nazionale, secondo la Corte d'appello di Torino - facebook.com facebook

Il Viminale aveva espulso Mohamed Shahin: disse di «essere d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre in Israele». La Corte d’Appello di Torino lo fa uscire dal Centro di rimpatrio e gli dà un permesso... premio. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.