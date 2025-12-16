Chi è l’ex fidanzato di Antonino Spadaccino e come mai è finita | i motivi

In questo articolo, approfondiamo la relazione tra Antonino Spadaccino e il suo ex fidanzato, di cui si conosce poco. Attraverso le sue parole, Antonino ha condiviso dettagli sulla fine della relazione, avvenuta durante il periodo del lockdown, e sui motivi che hanno portato alla rottura. Scopriamo tutte le novità riguardo a questa storia personale.

In una recente intervista Antonino ha parlato dell’ex fidanzato, ragazzo dall’indennità sconosciuta e della fine della loro relazione risalente al periodo del lockdown. Il cantante sarà ospite della seconda puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Il percorso di Antonino nel mondo della musica inizia nel 2004, quando conquista la vittoria di Amici ed al tempo stesso durante la sua permanenza nel talent show incontra e duetta con Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Gino Paoli e Michael Bublè tra i tanti. Metropolitanmagazine.it

