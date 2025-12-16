Chi è Francesco Ambrosoli il compagno di Simona Tagli che non la sposerà più
Francesco Ambrosoli, imprenditore riservato e allergico ai riflettori, è il compagno di Simona Tagli. La coppia, dopo una lunga separazione, avrebbe dovuto sposarsi nel maggio 2026, ma il matrimonio non si realizzerà. Ambrosoli è noto per la sua discrezione e per la vita lontana dai media.
Riservatissimo e allergico ai riflettori, Francesco Ambrosoli è il compagno di Simona Tagli. L’imprenditore e la showgirl si sarebbero dovuti sposare, dopo una lunghissima separazione, nel maggio del 2026. Ma, come ha spiegato la Tagli, il matrimonio non ci sarà a causa di alcune sue foto che arrivano dal passato. Chi è Francesco Ambrosoli. Di Francesco Ambrosoli si sa poco e niente, proprio per via della sua grande riservatezza. Arriva da una famiglia prestigiosa, specializzata nella produzione di miele e dopo gli studi ha iniziato da subito a lavorare nell’azienda. Oggi è un manager di successo che opera ad altissimi livelli, molto conosciuto e apprezzato nel settore imprenditoriale. Dilei.it
