Chi è Belghali l’esterno che si sta prendendo la scena a Verona e che ha stregato la Juve in vista di gennaio | l’identikit dell’obiettivo per la fascia

Belghali, giovane esterno algerino del Verona, sta emergendo come protagonista sulla scena calcistica. Apprezzato per la sua velocità e versatilità tattica, ha attirato l'interesse della Juventus in vista del mercato di gennaio. Redazione JuventusNews24 propone un approfondimento sull’identikit del talento che potrebbe rafforzare la fascia bianconera.

Chi è Belghali: l’identikit dell’esterno algerino rivelazione del Verona che piace a Comolli per corsa e duttilità tattica sulla corsia laterale. Nel taccuino di Damien Comolli per il mercato di gennaio è spuntato con prepotenza un nome nuovo, capace di accendere la fantasia dei tifosi e le speranze di Luciano Spalletti: Rafik Belghali. Ma chi è Belghali e perché è diventato improvvisamente l’oggetto del desiderio bianconero? Classe 2002, nato in Belgio ma naturalizzato algerino, l’attuale esterno dell’ Hellas Verona si sta imponendo come una delle rivelazioni più liete di questa stagione di Serie A, attirando le attenzioni delle big grazie a prestazioni di sostanza e qualità. Juventusnews24.com

Un nome che piace per l’esterno potrebbe essere Belghali del Verona. - Orazio Accomando - facebook.com facebook

Contatto con la #Juventus per Rafik Belghali dell' #HellasVerona L'esterno algerino piace ma andrà in Coppa d'Africa e il Verona lo cede solo a titolo definitivo. La Juve inoltre dovrebbe prima piazzare Joao Mario, tra i nomi da monitorare in uscita a ge x.com