Chi è Antonio Medugno l'ex concorrente del GF Vip coinvolto da Corona nel caso Signorini

Antonio Medugno, 27 anni di Napoli, è un modello noto per aver partecipato al Grande Fratello Vip 2021/2022. Recentemente, è stato coinvolto in uno scandalo mediatico, scaturito da Fabrizio Corona, che lo vede al centro di un caso legato a Signorini. La vicenda ha suscitato molta attenzione sui media e tra il pubblico.

“Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione” Che cosa è il “sistema Signorini” per entrare al Grande Fratello E il “caso zero” di Antonio Medugno Il conduttore e direttore di Chi avrebbe avuto flirt e presunti rapporti sessuali con diversi ra - facebook.com facebook

