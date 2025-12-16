Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, è al centro di uno scandalo legato alle accuse di Fabrizio Corona sul presunto “sistema Signorini”. L'ultima puntata di Falsissimo ha sollevato polemiche, rivelando presunte condotte discutibili da parte di Alfonso Signorini con alcuni concorrenti prima dell'ingresso nel reality.

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello coinvolto nello scandalo sul “sistema Signorini” diffuso da Corona

Sta facendo il giro del web l’ultima puntata di Falsissimo: nell’ultimo episodio del podcast, Fabrizio Corona ha parlato di Alfonso Signorini e del suo presunto atteggiamento scandaloso con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello prima ancora di entrare nella casa del reality. A finire al centro dello scandalo è il giovane Antonio Medugno. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP nell’edizione 20212021 è finito al centro del polverone sollevato da Fabrizio Corona, che ha raccontato del presunto rapporto con Alfonso Signorini e dei presunti messaggi hot del conduttore. Medugno ha 27 anni, è originario di Napoli ed entrò nella Casa più spiata d’Italia come tiktoker e modello. Metropolitanmagazine.it

