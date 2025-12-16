Chi è Alessandra Moretti l’eurodeputata a cui è stata revocata l’immunità per l’inchiesta Qatargate

Alessandra Moretti, eurodeputata italiana, è stata recentemente al centro di un procedimento che ha portato alla revoca della sua immunità parlamentare. Con un voto di 497 favorevoli, 139 contrari e 15 astensioni, il Parlamento Europeo ha approvato la decisione della commissione giuridica di revocare l’immunità dell’esponente nel contesto dell’inchiesta Qatargate.

Con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti il Parlamento Europeo ha approvato la decisione della commissione giuridica dell’Europarlamento di revocare l’immunità ad Alessandra Moretti presa il 3 dicembre scorso. La decisione da parte dell’Aula di Strasburgo ha a che vedere con l’inchiesta sullo scandalo Qatargate. Si tratta di un’inchiesta risalente al 2022 che ha per oggetto la presunta compravendita di voti in Parlamento europeo e in cui è coinvolta l’eurodeputata I nomi delle due eurodeputate erano circolati già nella prima fase dell’indagine lanciata dal giudice istruttore Michael Claise, poi passata nelle mani di Aurélie Dejaiffe. Metropolitanmagazine.it

