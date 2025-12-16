Il Movimento 5 Stelle ha organizzato una conferenza stampa alla Camera per evidenziare la vicenda di Ahmad Salem, un palestinese in carcere da sette mesi in Italia. Accusato di aver chiamato alla mobilitazione contro Israele, il caso richiama l'attenzione su temi come deportazioni e Centri di Permanenza e Rimpatrio, in un contesto che richiama le recenti discussioni sull'imam di Torino Shahin.

© Ilgiornale.it - Chi è Ahmad Salem, il palestinese che il M5S vuole liberare

"È in carcere da sette mesi in Italia per aver chiamato alla mobilitazione contro Israele". Sulla scia del caso dell'imam di Torino Shahin, il M5s ha organizzato una conferenza stampa alla Camera per accendere i riflettori sulla vicenda giudiziaria di Ahmad Salem, utilizzata anche per "per ribadire il no alla deportazione e ai Cpr". Il palestinese è accusato di istigazione a delinquere e autoaddestramento con finalità di terrorismo ed è rinchiuso da più di sei mesi in una cella ad alta sicurezza a Rossano Calabro. Chi è Ahmad Salem. Ahmad Salem è un cittadino palestinese di 24 anni detenuto in Italia da circa sei mesi nell’ambito di un’indagine giudiziaria che riguarda presunte ipotesi di istigazione e terrorismo. Ilgiornale.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chi è Ahmad Salem, il palestinese che il M5S vuole liberare - Il 24enne è rinchiuso da più di sei mesi in una cella ad alta sicurezza a Rossano Calabro: il M5s si schiera al suo fianco sulla scia del caso Shahin ... ilgiornale.it