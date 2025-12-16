Chet Baker tra mito e disincanto | a Montegabbione una rilettura critica del trombettista più controverso del jazz

Chet Baker, icona del jazz e figura complessa, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale. La sua vita, fatta di talento straordinario e turbolenze personali, continua a suscitare interesse e riflessioni. Questo articolo propone una lettura critica e approfondita del suo percorso, esplorando l'equilibrio tra mito e disincanto nella figura del celebre trombettista.

Comprendere Chet Baker significa attraversare uno dei territori più ambigui e affascinanti della storia del jazz del Novecento. Artista amatissimo e al tempo stesso contestato, icona fragile e irregolare, Baker continua a dividere pubblico, musicologi e musicisti, oscillando tra seduzione melodica e marginalità storica. A questa figura complessa è dedicato l’incontro in programma il 21 dicembre al Teatro Comunale di Montegabbione (Terni), che propone una rilettura lontana dai cliché celebrativi e dalle narrazioni omologate. Protagonista dell’appuntamento sarà Francesco Cataldo Verrina, autore e saggista non allineato, che presenterà una propria interpretazione del trombettista dell’Oklahoma attraverso la narrazione critica del libro Chet Baker, Vissi d’Arte, Vissi d’Amore. Laprimapagina.it

