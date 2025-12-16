Cherubini | Week end duro sentiamo l’amarezza dei tifosi

Il Parma Calcio ha celebrato il suo 112° compleanno durante l'evento alle Fiere di Parma, coinvolgendo atleti, staff, partner e istituzioni. Tra momenti di festa e riflessioni, l'occasione ha evidenziato anche le recenti difficoltà della squadra, con il dirigente Cherubini che ha commentato un week-end difficile e l’amarezza dei tifosi.

Alle Fiere di Parma (Padiglione O1) è stato celebrato il compleanno numero 112 del Parma Calcio, un evento a cui hanno partecipato tutte le atlete, gli atleti, gli staff tecnici, i dipendenti, le Legends, i partner commerciali, le istituzioni cittadine. Quasi 500 persone.

