Cheri si è allontanato da casa per favore aiutatemi a cercarlo

Cheri è un gattino di un anno e mezzo, bianco e nero (nella foto) giocoso e pieno di vita, e probabilmente proprio per questa sua vivacità, mercoledì 10 dicembre intorno alle 13.30 si è allontanato da casa, saltando giù dal davanzale dell’appartamento in cui vive in via Veneto angolo via San Martino. La sua padrona, una docente di francese, belga ma viareggina di adozione, lo sta cercando disperatamente e con la collaborazione di Paola Serni, volto conosciuto dell’associazione no profit "Gli amici di Ettore", che si impegna da anni per la tutela dei gatti senza padrone e senza famiglia, ha tappezzato la città di foto di Cheri con la speranza che qualcuno possa trovarlo e riportarlo a casa. Lanazione.it

