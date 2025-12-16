Chef Federico Sgorbini, classe 1986, è diventato noto per la sua creatività e talento culinario, ottenendo la prima Stella Michelin nel 2022. Da gennaio 2024, è executive chef del Relais Castello di San Gaudenzio, dove dirige la cucina del ristorante DAMA. In questo articolo condivide i suoi menu di Natale e i piatti preferiti per le festività.

© Dilei.it - Chef Federico Sgorbini: “Alla Vigilia? Un gran carrello di antipasti. E questo è il mio dolce di Natale”

Classe 1986, chef Federico Sgorbini ha ottenuto la sua prima Stella Michelin nel 2022. Da gennaio 2024 è executive chef del Relais Castello di San Gaudenzio, dove firma la linea gastronomica del ristorante DAMA. Insegna, inoltre, in Istituto Alberghiero come docente di cucina e svolge attività di consulenza per strutture alberghiere e ristorative. Ultima, da settembre 2025, quella che lo ha riportato a Londra come chef consultant di Al Volo – The italian quickie, ristorante grab and go di cucina italiana recentemente aperto nel cuore del quartiere finanziario. Federico Sgorbini ci ha raccontato i suoi menu per la Vigilia e il pranzo di Natale e ci ha regalato la sfiziosissima ricetta – ma replicabile a casa – del suo dolce “Come un cantuccio”. Dilei.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chef Sgorbini in tour a Londra e al Dama cene stellari a 4 mani - E soprattutto lontano dalla cucina e dalla creatività che lo porta ad inventare piatti che citano il territorio oltrepadano, ma anche luoghi ... laprovinciapavese.gelocal.it

Pavia, è tempo di donare: i poveri della città sono invitato a un pranzo stellato - E intanto sono state consegnate derrate alimentari per 10 quintali a due parrocchie Pavia, 18 novembre 2023 – Dieci quintali di ... ilgiorno.it

Chef Federico Angeli - facebook.com facebook