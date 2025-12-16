Che festa per Gianni e Bobo Premiati con il Carlino d’oro

In occasione dei 140 anni del Resto del Carlino, Gianni Angelucci e Slobodan Antic sono stati premiati con il prestigioso Carlino d’Oro. La cerimonia, condotta dal vice direttore Valerio Baroncini e da Andrea Brusa, capo redazione di Ancona, ha celebrato la lunga carriera e l’impegno dei due storici collaboratori.

In occasione dei 140 anni del Resto del Carlino, il vice direttore Valerio Baroncini insieme ad Andrea Brusa, capo della redazione di Ancona hanno consegnato il Carlino d’Oro agli storici collaboratori Gianni Angelucci e Slobodan Antic. Una piacevole sorpresa con cui si è chiuso il talk show andato in scena ieri alle 16 al teatro Le Muse. Gianni Angelucci, in forza al Carlino dal 1982: "Sono due colonne del nostro giornale – le parole con cui Brusa li ha accolti sul palco – uno scrive e l’altro fotografa con lo stesso entusiasmo da sempre. Questo riconoscimento è per voi". Visibilmente emozionati Angelucci, giornalista e Antic, fotografo, hanno raggiunto il palco per ritirare l’ambito riconoscimento: "Ringrazio Brusa che da oltre quarant’anni mi paga per fare cose per cui avrei pagato io – ha ironizzato Angelucci – ringrazio tutti per la pazienza che hanno nei confronti di tutti i collaboratori e le persone che ogni giorno, da fuori della redazione, fanno il giornale". Ilrestodelcarlino.it

