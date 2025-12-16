Che cos' è la tecnica dello shampoo sandwich

La tecnica dello “shampoo sandwich” è un metodo di detersione capillare che permette di rimuovere efficacemente residui di prodotti e impurità dai capelli, soprattutto dopo trattamenti aggressivi. Questa strategia aiuta a ristabilire l'equilibrio del cuoio capelluto, assicurando una pulizia più profonda e una chioma più sana e lucente.

© Ilgiornale.it - Che cos'è la tecnica dello shampoo sandwich Quando i capelli risultano messi a dura prova a causa di trattamenti troppo aggressivi necessitano di una detersione più profonda e accurata come quella della tecnica dello " shampoo sandwich ". È molto usata nei saloni newyorkesi e nell'ultimo periodo si sta molto diffondendo anche sui social, in particolare tra le beauty addict di Tik Tok. È un vero e proprio rituale di benessere che permette di tutelare la salute della chioma in fase di lavaggio. Come fare lo shampoo sandwich: i consigli degli hair stylist. Gli esperti di hair style utilizzano questa tecnica per massimizzare la tenuta del colore e quindi mantenerlo brillante, più a lungo.

