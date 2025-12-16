Che cos’è il golki il massaggio coreano per rimodellare il viso

Il golki è un massaggio coreano tradizionale che si sta affermando come alternativa naturale per rimodellare il viso. Questa tecnica manuale mira a tonificare muscoli e ossa facciali, offrendo un trattamento non invasivo e privo di aghi o bisturi, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto estetico e la tonicità del volto.

© Amica.it - Che cos’è il golki, il massaggio coreano per rimodellare il viso Si chiama golki ed è uno dei trattamenti beauty più discussi del momento, un massaggio manuale che promette di rimodellare il viso lavorando in profondità su muscoli e struttura ossea, senza aghi né bisturi. Alla base del golki, nato in Corea del Sud, c’è l’idea che la forma del volto non dipenda solo dalla pelle, ma anche dalla posizione dei muscoli e dalle tensioni accumulate nel tempo. Che cos’è il massaggio golki. Il trattamento viene eseguito con manovre decise, a volte intense, che agiscono su mandibola, zigomi, fronte e collo. L’obiettivo è stimolare la circolazione, favorire il drenaggio linfatico e “riposizionare” i tessuti, migliorando l’armonia complessiva del viso. Amica.it Korean Face Massage Trick Gutividi Video Korean Face Massage Trick Gutividi Video Korean Face Massage Trick Gutividi

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.