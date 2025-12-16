L'articolo analizza la reazione della Cgil alla liberazione di Shahin, evidenziando le critiche di FdI sulla centralità delle questioni lavorative. Viene sottolineato come spesso le questioni sindacali si intreccino con considerazioni politiche e ideologiche, spostando l'attenzione dai temi principali legati a salari, contratti e condizioni dei lavoratori.

© Ilgiornale.it - Cgil esulta per la liberazione di Shahin. Fdi: "Quale vantaggio per i lavoratori?"

Il copione è sempre lo stesso: la Cgil riesce ancora una volta a spostare il baricentro lontano da fabbriche, salari e contratti per infilarsi a gamba tesa nel campo dell’ideologia. Stavolta il sindacato di Maurizio Landini si è fatto notare per l’esultanza legata alla liberazione dell’ imam di Torino Mohamed Shahin, un’euforia tale da sembrare una vittoria sindacale, un avanzamento dei diritti dei lavoratori o chissà quale progresso civile. Il punto, però, non è solo la notizia in sé, ma il riflesso automatico di un sindacato che sembra aver smarrito ogni bussola. Invece di interrogarsi sull’opportunità politica e sociale di certi messaggi, la Cgil sceglie di schierarsi - per l'ennesima volta - dalla parte più rumorosa e ideologica del fronte radicale. Ilgiornale.it

