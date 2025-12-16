Cgil choc | Vince lo Stato di diritto

L'articolo analizza le reazioni alle recenti decisioni giudiziarie e politiche, evidenziando la vittoria dello Stato di diritto e le tensioni tra le parti coinvolte. Tra esultanze e critiche, si evidenzia come gli sviluppi abbiano suscitato forti reazioni pubbliche, riflettendo il clima di confronto e divisione che caratterizza il panorama politico attuale.

© Laverita.info - Cgil choc: «Vince lo Stato di diritto» Salis esulta: «Sconfitta la caccia alle streghe di stampa maccartista della destra». Fratoianni: «Piantedosi prende gli schiaffi». Salvini: «Ennesima invasione di campo». Laverita.info Cosa sta succedendo? Cerca di non storcere il naso ?? Sea-Ersu, la Cgil interrompe lo stato di agitazione - Dopo la riunione con la Prefettura di Lucca per il tentativo di conciliazione con Sea Ambiente ed Ersu, la Fp Cgil non proseguirà lo stato di agitazione, "in quanto ne sono venute meno le ragioni ... lanazione.it “In questa Cgil non mi riconosco più”. Parla l’ex portavoce Massimo Gibelli Dall’intervista di Dario Di Vico Massimo Gibelli è stato portavoce di ben sei segretari generali della Cgil, da Antonio Pizzinato fino a Maurizio Landini, ma proprio quest’ultimo l’ha li - facebook.com facebook