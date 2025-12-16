cessione juventus dopo il caos vendita arriva il colpo di scena cosa succede

Dopo un periodo di incertezza legato alla cessione della Juventus, il club si prepara a un nuovo capitolo. La situazione ha subito un'evoluzione inattesa, portando a un cambio di rotta nelle trattative. Nel frattempo, il titolo Juventus ha registrato una crescita significativa, riflettendo un rinnovato interesse degli investitori e un possibile scenario di stabilità futura.

Dopo una partenza incerta, il titolo Juventus ha cambiato marcia mostrando una crescita decisa sui mercati finanziari. Le azioni del club bianconero hanno registrato un rialzo del 4,69%, consolidando una corsa iniziata già nella seduta precedente, chiusa con un balzo superiore al 18%. Martedì i titoli sono passati di mano oltre la soglia dei 2,7 euro, attirando l’attenzione degli operatori e alimentando un clima di forte aspettativa intorno al futuro della società. A catalizzare l’interesse degli investitori è il confronto, tutt’altro che sopito, tra Exor e Tether, la piattaforma di stablecoin fondata nel 2014 da Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino. Thesocialpost.it

