A tre turni dalla fine del girone di andata, Cesena si prepara a affrontare un calendario ricco di insidie. Con il weekend del 10-11 gennaio come ultimo turno, il campionato si avvicina a una svolta cruciale, segnando l'inizio di una nuova fase non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per le strategie di mercato.

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, la volata di fine girone. In arrivo tre turni pieni di insidie

Tre giornate al termine del girone di andata (ultimo turno nel weekend 10 e 11 gennaio prossimi) quando realmente inizierà un nuovo campionato e non solo per il mercato. Sei squadre nel giro di cinque punti, due soli scontri diretti in programma, entrambi a Modena con i gialloblù che sabato e il 26 dicembre sfideranno prima il Venezia e poi il Monza. In questa volata finale al giro di boa il calendario dice che, almeno sulla carta – spesso però diventa straccia –, il percorso più arduo è proprio quello dei canarini, due big match a domicilio poi viaggio a Padova. Ma anche il tragitto del Cesena, terzo in graduatoria e reduce da quattro vittorie di fila in casa, è irto di insidie: Juve Stabia, poi Catanzaro, rispettivamente ottavi e settimi quindi in zona playoff con 22 e 25 punti, poi l’ Empoli in Romagna. Ilrestodelcarlino.it

VOLLEY: Coveme San Lazzaro - Volley Club Cesena 3-0 | VIDEO

Cesena, la volata di fine girone. In arrivo tre turni pieni di insidie - La A è obiettivo dichiarato, ha appena perso con il Venezia, riceverà la Carrarese formazione sempre tosta, poi scontro diretto in Emilia contro il Modena e chiuderà la prima fase del ... ilrestodelcarlino.it