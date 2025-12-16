Cesena la volata di fine girone In arrivo tre turni pieni di insidie
A tre turni dalla fine del girone di andata, Cesena si prepara a affrontare un calendario ricco di insidie. Con il weekend del 10-11 gennaio come ultimo turno, il campionato si avvicina a una svolta cruciale, segnando l'inizio di una nuova fase non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per le strategie di mercato.
Tre giornate al termine del girone di andata (ultimo turno nel weekend 10 e 11 gennaio prossimi) quando realmente inizierà un nuovo campionato e non solo per il mercato. Sei squadre nel giro di cinque punti, due soli scontri diretti in programma, entrambi a Modena con i gialloblù che sabato e il 26 dicembre sfideranno prima il Venezia e poi il Monza. In questa volata finale al giro di boa il calendario dice che, almeno sulla carta – spesso però diventa straccia –, il percorso più arduo è proprio quello dei canarini, due big match a domicilio poi viaggio a Padova. Ma anche il tragitto del Cesena, terzo in graduatoria e reduce da quattro vittorie di fila in casa, è irto di insidie: Juve Stabia, poi Catanzaro, rispettivamente ottavi e settimi quindi in zona playoff con 22 e 25 punti, poi l’ Empoli in Romagna. Ilrestodelcarlino.it
