Certificazioni mediche per attività scolastica non agonistica in Lombardia | ECG gratuito a minori e persone con disabilità

La Regione Lombardia ha pubblicato linee guida sulle certificazioni mediche necessarie per le attività scolastiche non agonistiche, offrendo anche ECG gratuiti a minori e persone con disabilità. Questi documenti attestano l’idoneità alla pratica sportiva non competitiva, garantendo la sicurezza e il benessere degli studenti durante le attività scolastiche.

La Regione Lombardia fornisce chiarimenti utili in materia di certificazioni per l'idoneità all'attività sportiva - non agonistica - richiesta dall'autorità scolastica, il cui fine è quello di accertarsi dello stato di buona salute e sana e robusta costituzione dei propri alunni.

