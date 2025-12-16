Certificazioni Fimi dischi di platino per Taylor Swift Vasco Rossi e Metallica
Nella settimana 50 del 2025, le certificazioni Fimi celebrano il successo di artisti italiani e internazionali, tra cui Vasco Rossi, Capo Plaza, Metallica e Taylor Swift, che ottengono dischi di platino. Un riepilogo delle performance musicali più significative del panorama globale e nazionale.
La settimana numero 50 del 2025, vede tra le certificazioni dischi di platino per protagonisti del panorama nostrano come Vasco Rossi e Capo Plaza insieme a colossi del calibro di Metallica e Taylor Swift. 20 di Capo Plaza arriva a sei dischi di platino. L’album di debutto del rapper salernitano è stato pubblicato nel 2018. Prodotto da Ava, vede i feat. di Ghali ( Ne È Valsa La Pena ) e Sfera Ebbasta e DrefGold (entrambi sul brano Tesla ). Sono due i singoli apripista, Giovane Fuoriclasse e Non Cambierò Mai. Stessa quota è stata raggiunta da Sfera Ebbasta con X2VR, quinto album del 33enne di Sesto San Giovanni. Metropolitanmagazine.it
Certificazioni FIMI: quando si ottengono il Disco d’Oro e il Disco di Platino
