Nella settimana 50 del 2025, le certificazioni Fimi celebrano il successo di artisti italiani e internazionali, tra cui Vasco Rossi, Capo Plaza, Metallica e Taylor Swift, che ottengono dischi di platino. Un riepilogo delle performance musicali più significative del panorama globale e nazionale.

© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi, dischi di platino per Taylor Swift, Vasco Rossi e Metallica

La settimana numero 50 del 2025, vede tra le certificazioni dischi di platino per protagonisti del panorama nostrano come Vasco Rossi e Capo Plaza insieme a colossi del calibro di Metallica e Taylor Swift. 20 di Capo Plaza arriva a sei dischi di platino. L’album di debutto del rapper salernitano è stato pubblicato nel 2018. Prodotto da Ava, vede i feat. di Ghali ( Ne È Valsa La Pena ) e Sfera Ebbasta e DrefGold (entrambi sul brano Tesla ). Sono due i singoli apripista, Giovane Fuoriclasse e Non Cambierò Mai. Stessa quota è stata raggiunta da Sfera Ebbasta con X2VR, quinto album del 33enne di Sesto San Giovanni. Metropolitanmagazine.it

Certificazioni FIMI: quando si ottengono il Disco d’Oro e il Disco di Platino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Certificazioni Fimi, tre dischi di platino per Cesare Cremonini e Pinguini Tattici Nucleari, oro per Elodie - Questa settimana le Certificazioni Fimi premiano con i dischi di platino principalmente artisti del nostro panorama come Cesare Cremonini ed i Pinguini Tattici Nucleari. msn.com