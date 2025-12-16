Centro per l’impiego nell' ex Sanstefar l' assessore Cremonese | La Nuova Pescara non c' entra niente

L'assessore Cremonese chiarisce che la vicenda della nuova sede del centro per l'impiego nell'ex Sanstefar non ha alcuna connessione con la questione Nuova Pescara, sottolineando come si tratti di due questioni distinte e separate.

La questione Nuova Pescara “poco, anzi nulla, c’entra” con la questione nuova sede per il centro dell’impiego. Se la Regione ha destinato i 2 milioni di euro di fondi pnrr al Comune di Pescara perché individui la nuova sede e dunque acquisti la ex Sanstefar di piazza Garibaldi trasferendo in quei. Ilpescara.it