Centro per l' autismo Nargi | Risultato che affonda le radici nel lavoro della mia amministrazione

Dopo 25 anni di attesa, si concretizza il progetto del Centro per l'autismo di Valle ad Avellino, grazie alla sottoscrizione di una Convenzione tra Regione Campania e Comune. Nargi sottolinea come questo risultato sia il frutto del lavoro della sua amministrazione, segnando un passo importante per l’assistenza alle persone autistiche nella provincia.

Dopo 25 anni, con la sottoscrizione della Convenzione tra la Regione Campania ed il Comune, Avellino vedrà completato il Centro per l'autismo di Valle. Una svolta, tanto attesa dal territorio, che consentirà l'apertura della struttura incaricata di fornire assistenza a persone con malattie dello. Avellinotoday.it

