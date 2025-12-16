Centro per l’autismo l’ex sindaco Nargi rivendica i passi in avanti

Dopo la firma in Regione Campania per la gestione del Centro per l’Autismo di Avellino, l’ex sindaco Laura Nargi ha espresso soddisfazione sui social, evidenziando i progressi compiuti e ringraziando le istituzioni coinvolte per il loro impegno nell’attivazione del centro.

Tempo di lettura: 2 minuti All’indomani della firma in Regione Campania per la gestione del Centro per l’Autismo di Avellino, l’ex sindaco Laura Nargi in un post sui propri canali social commenta i fatti: “Complimenti alla Commissaria Prefettizia e a tutte le istituzioni coinvolte per il lavoro che sta portando per l’attivazione del Centro per l’Autismo di Valle. Una notizia importante per Avellino e, soprattutto, per le tante famiglie che attendono da anni questo servizio essenziale. Ricordo con soddisfazione che questo risultato affonda le radici nel lavoro della mia amministrazione. 19 settembre 2024 Durante il mio mandato si è svolto l’incontro ufficiale e decisivo tra Comune di Avellino e ASL, nel quale è stato definito l’iter per l’affidamento della struttura, il comodato d’uso gratuito e le procedure per l’autorizzazione all’esercizio del Centro. Anteprima24.it

