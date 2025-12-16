Centro per l’autismo l’ex sindaco Nargi rivendica i passi in avanti

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la firma in Regione Campania per la gestione del Centro per l’Autismo di Avellino, l’ex sindaco Laura Nargi ha espresso soddisfazione sui social, evidenziando i progressi compiuti e ringraziando le istituzioni coinvolte per il loro impegno nell’attivazione del centro.

centro per l8217autismo l8217ex sindaco nargi rivendica i passi in avanti

© Anteprima24.it - Centro per l’autismo, l’ex sindaco Nargi rivendica i passi in avanti

Tempo di lettura: 2 minuti All’indomani della firma in Regione Campania per la gestione del Centro per l’Autismo di Avellino, l’ex sindaco Laura Nargi in un post sui propri canali social commenta i fatti:   “Complimenti alla Commissaria Prefettizia e a tutte le istituzioni coinvolte per il lavoro che sta portando per l’attivazione del Centro per l’Autismo di Valle. Una notizia importante per Avellino e, soprattutto, per le tante famiglie che attendono da anni questo servizio essenziale. Ricordo con soddisfazione che questo risultato affonda le radici nel lavoro della mia amministrazione.  19 settembre 2024 Durante il mio mandato si è svolto l’incontro ufficiale e decisivo tra Comune di Avellino e ASL, nel quale è stato definito l’iter per l’affidamento della struttura, il comodato d’uso gratuito e le procedure per l’autorizzazione all’esercizio del Centro. Anteprima24.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.