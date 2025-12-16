Centrale Enel Stefanazzi | Governo chiarisca subito in gioco lavoro e futuro del territorio
Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico, invita il Governo a intervenire rapidamente sulla vertenza della centrale Enel di Brindisi, sottolineando l'importanza di tutelare i posti di lavoro e il futuro del territorio. In attesa di una risposta ufficiale, il deputato annuncia il deposito di un'interrogazione parlamentare ai ministri competenti.
BRINDISI - “Sulla vertenza della centrale Enel 'Federico II' di Brindisi il Governo non può più prendere tempo”, dichiara Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico, annunciando il deposito di un'interrogazione parlamentare ai ministri delle Imprese e del Made in Italy. Brindisireport.it
Vertenza centrale Enel: la Cgil chiede l'intervento urgente del governo - Lettera aperta del segretario Di Cesare a tre onorevoli: priorità a bonifiche, lavoro e ammortizzatori sociali per 3000 addetti. brindisireport.it
Centrale di Cerano, l’intervento dell’UGL sulla crisi occupazionale. Il Governo va verso la nazionalizzazione del sito. - La Segreteria Nazionale UGL Chimici esprime piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’indotto della centrale Enel “Federico II” di Cerano (Brindisi), che da settimane vivono una condizio ... pugliapress.org
Centrali a carbone, conto alla rovescia: Brindisi rischia la chiusura entro fine anno Serve un intervento urgente del Governo: gli impianti Enel restano strategici per la sicurezza energetica ma costano 100 milioni l’anno La centrale Enel di Brindisi, così come la - facebook.com facebook
