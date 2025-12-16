Centrale Enel Stefanazzi | Governo chiarisca subito in gioco lavoro e futuro del territorio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico, invita il Governo a intervenire rapidamente sulla vertenza della centrale Enel di Brindisi, sottolineando l'importanza di tutelare i posti di lavoro e il futuro del territorio. In attesa di una risposta ufficiale, il deputato annuncia il deposito di un'interrogazione parlamentare ai ministri competenti.

Immagine generica

BRINDISI - “Sulla vertenza della centrale Enel 'Federico II' di Brindisi il Governo non può più prendere tempo”, dichiara Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico, annunciando il deposito di un'interrogazione parlamentare ai ministri delle Imprese e del Made in Italy. Brindisireport.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

centrale enel stefanazzi governoVertenza centrale Enel: la Cgil chiede l'intervento urgente del governo - Lettera aperta del segretario Di Cesare a tre onorevoli: priorità a bonifiche, lavoro e ammortizzatori sociali per 3000 addetti. brindisireport.it

centrale enel stefanazzi governoCentrale di Cerano, l’intervento dell’UGL sulla crisi occupazionale. Il Governo va verso la nazionalizzazione del sito. - La Segreteria Nazionale UGL Chimici esprime piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’indotto della centrale Enel “Federico II” di Cerano (Brindisi), che da settimane vivono una condizio ... pugliapress.org

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.