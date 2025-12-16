Censimento è attiva la fase per il recupero delle mancate risposte

È iniziata la fase di recupero delle risposte mancanti nel censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, conclusa il 9 dicembre la prima fase dedicata alla compilazione online. Questa fase mira a garantire la completezza dei dati raccolti, fondamentale per l'analisi demografica e pianificazione delle politiche pubbliche.

Si è conclusa il 9 dicembre la prima fase del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, dedicata alla compilazione online. L'amministrazione comunale di Reggio Calabria fa sapere che dal 10 al 23 dicembre è attiva la seconda fase, chiamata "Recupero delle mancate risposte".

