Censimento 2025 chiusa la compilazione online | restano attive solo interviste e assistenza comunale

Il Comune di Messina comunica che, per il Censimento 2025, la fase di compilazione autonoma online si è conclusa lo scorso 10 dicembre. Attualmente, sono ancora operative le interviste e il servizio di assistenza comunale, per garantire il completamento delle operazioni e la corretta raccolta dei dati.

Il Comune di Messina informa che, nell’ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, dallo scorso 10 dicembre non è più attiva la compilazione autonoma del questionario online. Si è infatti conclusa la fase via web e le famiglie coinvolte non possono più accedere al. Messinatoday.it

