Censimento 2025 chiusa la compilazione online | restano attive solo interviste e assistenza comunale

Il Comune di Messina comunica che, per il Censimento 2025, la fase di compilazione autonoma online si è conclusa lo scorso 10 dicembre. Attualmente, sono ancora operative le interviste e il servizio di assistenza comunale, per garantire il completamento delle operazioni e la corretta raccolta dei dati.

Il Comune di Messina informa che, nell'ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, dallo scorso 10 dicembre non è più attiva la compilazione autonoma del questionario online. Si è infatti conclusa la fase via web e le famiglie coinvolte non possono più accedere al.

Censimento, a Piacenza parte il recupero delle mancate risposte: in 24 per affiancare le famiglie - Fino a martedì 23 dicembre la compilazione sarà possibile esclusivamente tramite operatore comunale della rete di rilevazione: tutte le informazioni ...

