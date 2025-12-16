Cena Spettacolo Storica Medievale
Vivi un'esperienza unica immerso nell'atmosfera medievale con la Cena Spettacolo Storica Medievale, prevista per mercoledì 28 gennaio 2026 presso la Taverna Spettacolo VIC' STREET in via Giuseppe Martucci 44 a Napoli. Un viaggio nel tempo tra musica, costumi e sapori antichi, per una serata indimenticabile all'insegna della storia e dello spettacolo.
MERCOLEDI' 28 GENNAIO 2026CENA SPETTACOLO STORICA MEDIEVALEpresso la Taverna spettacolo VIC' STREET in via Giuseppe Martucci 44-NAPOLIinfoline.: 081662423 - 3387981020COME PARTECIPARE?PRENOTA IL TUO TAVOLOSE VUOI, USA UN ABBIGLIAMENTO A TEMA PREPARATI A PASSARE UNA SERATA DIVERTENTE.COSA TROVERAI. Napolitoday.it
