Cena dei veleni Frontini | Sono sicura che il processo decreterà la mia innocenza

La cena dei veleni continua a tenere banco nel panorama giudiziario, con Frontini che si proclama sicura della propria innocenza. La decisione dei giudici di Roma ha ufficialmente raggiunto il palazzo dei Priori, segnando un momento cruciale nel procedimento. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, alimentando interrogativi e tensioni.

L'eco della decisione arrivata dai giudici di Roma ha varcato ufficialmente la soglia di palazzo dei Priori. Dopo la notizia del rinvio a giudizio per la sindaca Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini, ribaltando il "non luogo a procedere" del gup di Viterbo, la prima cittadina nella seduta del. Viterbotoday.it

