Celestino V di Bruno Spadaccini | spettacolo teatrale al Pala Dean Martin
Il 19 dicembre al Pala Dean Martin si terrà lo spettacolo teatrale “Celestino V” di Bruno Spadaccini, alle ore 16.30. L’evento, nel centro congressi, ripercorre la vita e il significato del Papa eremita, offrendo al pubblico una rappresentazione coinvolgente dedicata a questa figura storica.
Nel centro congressi del Pala Dean Martin il prossimo 19 dicembre andrà in scena, alle ore 16.30, lo spettacolo teatrale “Celestino V” di Bruno Spadaccini. Il testo è tratto da “L’avventura di un povero cristiano” di Ignazio Silone. Ingresso a offerta libera, il ricavato andrà in beneficenza. Ilpescara.it
SABATO 13 DICEMBRE in SANTUARIO Ore 20:00 Spettacolo Teatrale “Celestino V” Regia di Bruno SPADACCINI - facebook.com facebook
