Nel 2025, a Calci, 77 giovani hanno raggiunto o stanno per raggiungere la maggiore età, celebrando importanti traguardi come il diploma con il massimo dei voti. Un momento di festa e di condivisione per tutta la comunità, che riconosce il valore e il successo dei propri studenti e giovani adulti.

© Lanazione.it - Celebrazioni: Calci festeggia i neodiciotteni e i diplomati con il massimo dei voti

Calci (PI), 16 dicembre 2025 – Sono in tutto 77 i ragazzi e le ragazze di Calci che nel corso del 2025 hanno compiuto, o devono ancora compiere, la maggiore età. Tra loro anche Arturo Pinori, da diversi giorni in ospedale a seguito di un grave incidente stradale, al quale è stato lanciato un grande e forte abbraccio simbolico durante la cerimonia che si è svolta giovedì scorso, 11 dicembre, in sala consiliare. Una cerimonia che, come tutti gli anni, è stata organizzata dall’amministrazione comunale per festeggiare i neodiciottenni del territorio e i diplomati con il massimo dei voti al termine dell’anno scolastico 202425. Lanazione.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Celebrazioni: Calci festeggia i neodiciotteni e i diplomati con il massimo dei voti - Nel corso dell’evento è stato rivolto un partecipato pensiero ad Arturo Pinori, ricoverato da giorni in seguito a un grave incidente ... lanazione.it