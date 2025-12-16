C' è vita oltre la difesa a tre in Serie A

Negli ultimi anni, il modulo a tre difensori ha dominato la Serie A, ma recentemente si è assistito a una possibile evoluzione tattica. Un tweet virale ha evidenziato come, nell'undicesima giornata, si siano affermate alternative al classico 3-5-2, suggerendo nuove direzioni per le strategie delle squadre italiane.

Qualche settimana fa su X è diventato virale il tweet di un utente che, dando un’occhiata alle formazioni dell’undicesima giornata, aveva notato l'egemonia assoluta del 3-5-2 sulla Serie A. Ora, la situazione ovviamente è un po’ più sfumata di così. In Italia la difesa a tre è talmente diffusa che il 3-5-2 spesso si rifrange in una miriade di variazioni, come nel famoso aneddoto degli eschimesi e la quantità di parole che usano per parlare della neve. Oltre alle squadre che fanno il 3-5-2, ci sono quelle che fanno il 3-4-2-1 o 3-4-3, e poi c'è chi preferisce rovesciare il triangolo e giocare con un unico trequartista, cioè col 3-4-1-2: dettagli per nulla insignificanti per gli italiani. Ultimouomo.com

