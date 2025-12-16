C'è un'enorme valle di dinosauri in Italia | scoperte migliaia di impronte nel Parco dello Stelvio

Nel Parco dello Stelvio, in Italia, sono state individuate migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Questa scoperta offre una finestra affascinante sul passato preistorico della regione, rivelando un'importante area di studio per paleontologi e appassionati di dinosauri.

Nel Parco dello Stelvio sono state scoperte migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Gli esperti: "Una delle più importanti scoperte paleontologiche sui dinosauri italiani". Fanpage.it

