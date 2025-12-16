La disinformazione non è un fenomeno casuale, ma deriva da meccanismi biologici e sociali profondamente radicati. Comprendere le sue origini permette di analizzare come si sviluppa e si diffonde, evidenziando che non si tratta di un'anomalia, ma di un elemento intrinseco ai sistemi comunicativi umani.

C'è scienza anche dietro la disinformazione. Ecco la sua origine biologica e sociale

La disinformazione non è un incidente storico né una deviazione patologica di sistemi comunicativi altrimenti “sani”. È una proprietà emergente dei sistemi evolutivi che fanno uso dell’informazione per coordinare il comportamento. Appare ogni volta che un organismo non risponde direttamente allo stato del mondo, ma a segnali che ne sono una rappresentazione compressa, mediata e spesso socialmente trasmessa. In questo senso, la disinformazione è antica quanto la comunicazione stessa, ed è inseparabile dall’apprendimento sociale, cioè da uno dei più potenti acceleratori dell’adattamento biologico. Ilfoglio.it

